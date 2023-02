Le moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Mohamed Seghir Belaalam a mis en avant, dimanche à Alger, l'importance du message du chahid et de ses sacrifices dans la consécration des valeurs de l'unité nationale et le renforcement de la cohésion nationale.

Lors d'une conférence historique tenue à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP) en audiovisuel "El Chahid Ahmed Mahdi" de Ouled Fayet et dans le cadre du programme de la célébration de la Journée nationale du Chahid à l'initiative de l'Association "Mechaâl Echahid", Mohamed Seghir Belaalam a mis l'accent sur l'importance de préserver le message des chouhada de l'Algérie en vue de consolider le lien intergénérationnel, au service de l'unité nationale.

Le moudjahid qui avait poursuivi des études à l'institut de l'Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) à Constantine puis avait rejoint les rangs de l'ALN, a souligné "l'impératif pour la nouvelle génération d'être fière et de préserver la mémoire des chouhada qui ont défendu l'unité de la patrie, rassemblé l a nation algérienne, loin du régionalisme, et payé un lourd tribut pour protéger chaque parcelle du territoire national".

La célébration de la Journée nationale du Chahid "tend à renforcer le lien intergénérationnel pour rappeler aux jeunes les sacrifices de leurs aïeux, d'en tirer les enseignements et de s'inspirer de leurs valeurs et principes de dévouement au service de la nation", a-t-il soutenu. Il a également évoqué "les massacres et crimes sanglants les plus marquants perpétrés par l'Armée coloniale française depuis 1830, et qui ont fait des millions de chouhada algériens, à l'instar du massacre de la tribu des Ouffia en 1832, des enfumades de la tribu de Ouled Riah dans la grotte de Frachich en 1845, des enfumades de Laghouat, sans oublier les massacres du 8 mai 1945".

En dépit des massacres et des crimes odieux, ajoute le moudjahid, "la détermination des Algériens à poursuivre la résistance et la lutte pour l'indépendance n'a pas été entamée".

A l'occasion, les stagiaires de l'INSFP de l'audiovisuel ont présenté certaines de leurs œuvres artistiques dans le domaine de la composition audiovisuelle et la capture audio.