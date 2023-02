La JS Saoura, vainqueur dimanche à domicile face au MC El-Bayadh (2-0), a rejoint la troisième place au classement de la Ligue 1 Mobilis de football, à l'occasion de la suite de la 17e journée, marquée par la défaite de l'ES Sétif en déplacement face au RC Arbaâ (3-1).

Intraitable dans son antre du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura n'a pas raté l'occasion engranger trois précieux points face au MCEB, qui l'ont propulsé à la troisième place, à deux points provisoirement sur le dauphin le CS Constantine.

La formation phare de Béchar confirme son regain de forme, et enchaîne un sixième match sans défaite, toutes compétitions confondues. Le MCEB, dont le dernier match remonte au 24 décembre à domicile face au MC Alger (1-0), reste scotchée à la 13e place et devra plus que jamais se remettre en question pour assurer son maintien.

Eliminée sans gloire mardi dernier à domicile en 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie par la JS Saoura (1-0, a.p), l'ES Sétif a échoué à se racheter, en s'inclinant en déplacement face au RC Arbaâ (3-1). Il s'agit de la deuxième défaite de rang pour l'Entente, toutes compétitions confondu es, qui rate une belle occasion de rester sur podium.

Arrivé en janvier sur le banc de l'ESS, l'entraîneur tunisien Chihab Ellili n'arrive pas à provoquer le déclic tant attendu pour une équipe qui souffle le chaud et le froid. De son côté, le RCA a eu une belle réaction en mettant fin à une mauvaise série de trois revers de suite en championnat, qui lui permet de s'éloigner de la zone rouge, et entrevoir la mission de sauvetage sous de bons auspices. Auteur d'une qualification retentissante en 1/16es de finale de "Dame Coupe" à domicile face au MC Alger (2-0), le NC Magra a confirmé son réveil en s'offrant cette fois-ci l'autre Mouloudia, celui d'Oran, devant son public (2-0).

Banouh (23e, s.p) et El-Orfi (66e) ont offert une précieuse victoire à la formation de Magra, qui s'est rapprochée de la première partie du tableau et peut aborder la suite du parcours avec sérénité. Il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour le MCO qui concède sa première défaite après trois victoires consécutives. Dans le dernier match disputé dimanche,l'US Biskra et le MC Alger ont fait match nul (0-0). Les locaux ont raté un penalty dans le temps additionnel, arrêté par le gardien de but du MCA, Oussama Litim. Eliminé dès les 32es de finale de la Coupe d'Algérie sur le terrain du NC Magra (2-0), le MCA parvi ent à décrocher un point précieux au podium. Battue lors de la précédente journée à Sétif (3-1), l'USB laisse passer une belle occasion pour de se racheter devant son public. En ouverture de cette 17e journée, l'AS Chlef n'a pas fait dans la dentelle en atomisant vendredi la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (4-0), grâce notamment à un doublé signé Amine Ghodbane.

Les matchs : USM Alger-USM Khenchela, CS Constantine-JS Kabylie, et CR Belouizdad-Paradou AC, sont reportés à une date ultérieure, en raison de l'engagement du CRB, la JSK, et l'USMA ce week-end en compétitions interclubs de la CAF.