Trente (30) nageurs de la catégorie (minime et junior) se sont qualifiés au Championnat national, prévu en mars prochain à Oran, à l'issue des compétitions du régional, zone 5, disputées, les 17 et 18 février à la piscine olympique Chérif-Benyahia de Constantine, ont indiqué dimanche, les organisateurs. Les trente qualifiés du championnat régional des minimes (15 et 16 ans), et juniors (17 et 18 ans), ayant regroupé 58 athlètes, représentent 27 nageurs de Constantine et 3 nageurs de Jijel.

Dix épreuves ont été programmées lors du championnat régional: 100m, 200m, 400m, 50m et 4X50m, 4X400m, nage libre, papillon, nage libre et dos.

A noter que les nageurs qualifiés au championnat régional de la zone 5 qui comprend 5 wilayas de l'Est: Constantine, Jijel, Mila, Souk Ahras et Guelma, participeront au championnat national prévu à Oran, du 14 au 18 mars prochain.