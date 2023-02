L'édition 2023 du Championnat d'Algérie (messieurs/dames) de semi-marathon se déroulera le 24 février à Bordj Bou Arréridj, a appris l'APS dimanche auprès des organisateurs. Outre l'épreuve des seniors, il y aura un Master pour les vétérans, avec différentes catégories d'âge pour les messieurs, alors qu'il n'y aura qu'une seule catégorie d'âge pour les dames.

En effet, selon les organisateurs, il y aura trois catégories d'âge pour les vétérans (messieurs), à savoir : celles des 35-44 ans, 45-54 ans, et les plus de 55 ans, alors que du côté des dames, il n'y aura que la catégorie des plus de 35 ans. La compétition est organisée par la Ligue d'athlétisme de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, sous l'égide de la Fédération algérienne de la discipline (FAA). Les participants devront confirmer leurs engagements respectifs sur la plateforme de la FAA.