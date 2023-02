Avec un total de 24 médailles dont 8 en or, la participation des cyclistes Algériens au dernier Championnat d'Afrique sur route qui s'est déroulé à Accra (Ghana) a été jugée ''très satisfaisante'' à l'issue de la clôture vendredi de la compétition.

Les athlètes Algériens ont surtout remporté trois qualifications aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Vingt et une de ces médailles (8 or, 6 argent et 7 bronze) ont été décrochées par les sélections nationales (messieurs et dames) dans différentes catégories d'âge, alors que les trois autres médailles (une or, une argent et une bronze) ont été décrochées dans les épreuves du para-cyclisme. Zinedine Merabet avait glané une médaille d'or et une autre en bronze, alors qu'Aymen Medjber s'était contenté d'une seule médaille, en argent, dans la course en ligne. Mais ce qui a le plus donné satisfaction aux responsables de la discipline, c'est la qualification de ce tandem pour les Jeux paralympiques de 2024 de Paris, ainsi que celle de leur compatriote Hamza Yacine, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques d'été de la même année, qui auront lieu à Paris (France).

La 9e édition des Championnats d'Afrique sur route s'était déroulée du 8 au 13 février à Accra. Elle a été immédiatement suivie de la première édition des Championnats d'Afrique de para-cyclisme, disputés les 16-17 du même mois, également dans la capitale ghanéenne.

La compétition avait enregistré la participation de dix-neuf Nations, dont l'Algérie qui a engagé 33 coureurs dans différentes catégories d'âge, encadrés par treize techniciens, rappelle-t-on