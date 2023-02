Une activité physique régulière contribue à développer les muscles qui vont alors exercer une pression sur les os et ainsi stimuler la production osseuse. L'idéal : des exercices qui sollicitent les articulations portantes, d'équilibre et de renforcement musculaire.

Une activité physique, c'est essentiel ! Elle permet de renforcer les os, de freiner la diminution de la résistance des os liée au vieillissement, d'améliorer la posture et la mobilité, de développer et d'entretenir son équilibre, sa souplesse, son agilité et par conséquent de réduire le risque de chute et de fracture. "Trois à quatre fois par semaine, commencer par 15 mn de marche, puis faites ces exercices qui permettront d'améliorer la densité minérale osseuse.", explique Murielle Hittier, éducatrice sportive FFEPGV Sport-santé à Chevannes (Yonne).

EXERCICE N°1

• Dos bien droit, bras le long du corps, poser le pied droit sur une marche, puis se redresser sur la marche en étirant la jambe gauche tendue en arrière et les bras au-dessus de la tête, sans cambrer le dos.

• Reposer le pied gauche au sol et les bras le long du corps.

• Recommencer l'exercice cette fois avec le pied gauche. A renouveler une dizaine de fois à rythme normal, puis plus rapide.

EXERCICE N°2

• Debout dos au mur, placer un ballon contre le bas du dos et se laisser glisser le long du mur en fléchissant les jambes jusqu'à angle droit, puis remonter.

• Recommencer l'exercice une dizaine de fois.

EXERCICE N°3

• Debout face au mur, jambes parallèles (largeur du bassin), allonger les bras afin de pouvoir poser les mains à plat sur le mur.

• Se pencher en avant en gardant les jambes et le dos bien droits, tout en pliant les bras jusqu'à ce que les avant-bras touchent le mur, puis se redresser "en poussant le mur" pour revenir à la position initiale.