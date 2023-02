À l'occasion de la journée mondiale de l'ostéoporose, on fait le point sur une maladie qui touche 25 % des femmes à 50 ans. Ce dimanche 20 septembre 2019 marque la Journée mondiale de l'ostéoporose : celle-ci a pour objectif de sensibiliser le grand public à une maladie qui concerne 25 % des femmes de plus de 50 ans et 50 % des femmes de plus de 75 ans en France.

Qu'est-ce que l'ostéoporose ? La Société Française de Rhumatologie définit l'ostéoporose comme une " maladie qui fragilise l'os avec un risque de survenue de fractures pour des traumatismes minimes ". En cas d'ostéoporose, le moindre choc ou coup, la moindre petite chute peut provoquer une fracture. Les os les plus fréquemment concernés sont le poignet, l'extrémité supérieure du fémur (on parle de " fracture du col du fémur "), le bassin et les vertèbres (on parle alors de " tassements vertébraux ").

Qui est concerné ? L'ostéoporose concerne plutôt les femmes après le cap de la ménopause (qui survient généralement vers 50 ans). Il existe, en outre, des facteurs aggravants : le tabagisme, une consommation excessive d'alcool, un manque de vitamine D et/ou de calcium, la sédentarité ainsi que certaines pathologies (hyperthyroïdie, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante).

Quels sont les symptômes ? Une fracture vertébrale, du poignet ou du col du fémur peut traduire la présence d'une ostéoporose. Idem pour une réduction de la taille (un " tassement ") de 4 centimètres ou plus. Et des douleurs au mouvement (se pencher, monter un escalier, marcher...) doivent aussi alerter.

Ostéoporose, où en est la recherche ? La recherche a récemment montré qu'une activité physique douce (par exemple : de la natation) associée avec un régime alimentaire méditerranéen (des légumes, des fruits, de l'huile d'olive, peu de sucre et de sel) pouvait protéger les femmes ménopausées contre l'ostéoporose.