Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a reçu, samedi soir en sa résidence à Addis-Abeba, Cheikh Shakhbut Bin Nahyan Bin Mubarek Al Nahyan, membre du Conseil des ministres, ministre d'Etat au ministère émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,

La rencontre a permis d'évoquer "la réalité et les perspectives des relations algéro-émiraties et de souligner la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines". L'audience a eu lieu en marge de la participation du Premier ministre, en tant que représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au 36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) , dont les travaux seront clôturés dimanche.