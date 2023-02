Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, samedi à Addis-Abeba, l'attachement de l'Algérie au droit légitime de l'Afrique à accéder à la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son engagement à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes.

Dans une allocution lors des travaux de la réunion ministérielle du Comité des dix de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies tenue à l'occasion du 36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, lue en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le Président de la République a salué "l'esprit de coopération continue et la coordination fructueuse établie entre les représentants des pays africains frères dans les fora internationaux et régionaux pour faire entendre la voix de la position africaine unifiée".

Cette démarche, précise le Président de la République, a pour objectif d'insister sur la nécessité de permettre au continent d'obtenir deux sièges permanents au sein de l'instance onusienne et d'accroitre son quota de représentativité au niveau des sièges non permanents, de trois à cinq sièges, conformément à la teneur du "Consensus d'Ezulwini" et de "la Déclaration de Syrte". Pour l'Algérie, la question de la réforme du Conseil de sécurité est impérative pour parvenir à un ordre mondial plus représentatif, plus juste et plus équilibré, notamment en cette conjoncture délicate marquée par une succession de crises et leurs retombées porteuses de prémices de nouveaux changements dans les rapports de forces sur la scène internationale".

"Notre continent fait face à des menaces multiformes et multidimensionnelles qui entament la paix et la sécurité tels que le phénomène du terrorisme, les guerres, les changements climatiques, les crises alimentaires, énergétiques et sanitaires accentuées par la pandémie du Covid-19 et le conflit russo-ukrainien", a poursuivi le Président Tebboune dans son allocution.

Dans ce sillage, le Président de la République a réaffirmé à ses homologues du Comité l'engagement de l'Algérie en faveur du droit légitime de l'Afrique pour accéder au Conseil de sécurité tel que stipulé dans la Déclaration de Syrte et du Consensus d'Ezulwini. "Nous allons con tinuer à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix de l'Afrique et ses revendications légitimes et réparer l'injustice historique faite à notre continent", a-t-il rassuré.

Il a, dans ce sens, réitéré "l'engagement de l'Algérie à œuvrer de concert avec les pays membres du Comité à l'effet de maintenir cet élan de soutien international, important et de plus en plus croissant en faveur de la position africaine", et ce dans l'objectif de "réaliser un progrès dans les pourparlers concernant la réforme du Conseil de sécurité".

L'obtention par le continent africain de la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité "est étroitement liée à la réussite des négociations intergouvernementales dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU en tant que cadre unique et idoine pour débattre de la question de la réforme du Conseil de sécurité", a-t-il fait observer.

Le président de la République a appelé à "intensifier et à mobiliser" les efforts nécessaires pour que les prochaines négociations reposent sur le document-cadre d'action de 2015 en tant que document de référence reflétant les positions et les propositions de près de 120 Etats membres de l'ONU, y compris la position africaine unifiée, tout en œuvrant à "faire face aux différentes tentatives visant à mettre à mal ou à empêcher le process us de réforme, voire même affaiblir les positions et diviser les partisans".

"Nous souhaitons que le groupe africain prenne part de manière constructive et efficace aux côtés de tous les pays membres et les groupes d'intérêt dans les prochaines négociations intergouvernementales et collabore avec les pays membres permanents au Conseil de sécurité en vue de mobiliser le soutien et l'appui à la position africaine unifiée et d'assurer un grand rapprochement sur la réforme du Conseil de sécurité et de consolider son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité internationales de façon à ce qu'il soit davantage représentatif, neutre, transparent et crédible", a soutenu le président Tebboune. "Nous devons poursuivre l'unification de notre rang et de notre parole sur la scène internationale et nous engager au respect des décisions de l'UA pertinentes en restant fidèle au groupe africain et en appuyant l'adhésion aux autres groupes d'intérêt pour parler d'une seule voix africaine jusqu'à satisfaction des exigences de la position africaine unifiée". En conclusion, le président Tebboune a rappelé que l'Algérie représentera à partir de l'année prochaine le continent au sein du Conseil de sécurité, soulignant qu'"elle œuvrera à faire entendre sa voix et ses exigences en coordination avec les f rères africains conformément au +processus d'Oran+ et à l'occasion de la tenue de la 12e réunion ministérielle du comité des dix de l'UA concerné par la réforme du Conseil de sécurité onusien, prévue en Algérie en janvier 2024". Le président de la République a exprimé la disposition totale de l'Algérie "à contribuer aux discussions fructueuses prévues pour sortir avec des recommandations devant nous permettre de cristalliser notre position africaine unifiée pour mener le processus de négociation en cours à l'ONU".