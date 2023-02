Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a indiqué, samedi à Tizi-Ouzou, que la conscience historique et la glorification des sacrifices des Chouhada durant la guerre de libération pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, étaient "une véritable ressource pour unifier les rangs et anéantir les desseins des ennemis".

Dans son allocution à la Maison de la culture Mouloud Maameri à l'occasion des festivités officielles de commémoration de la Journée nationale du Chahid, le ministre a appelé à "la mobilisation" et à l'engagement au serment des Chouhada, sachant que "la glorification renouvelée des gloires et des acquis du passé notamment la Révolution du 1e novembre 1954, est en fait une véritable ressource pour les générations montantes pour la mobilisation et l'unification des rangs".

"L'histoire est aussi une ressource permettant de préserver l'unité du pays et d'anéantir les desseins des ennemis qui ont autrefois spolié nos terres et attenté à notre dignité", a-t-il dit. Rappelant les sacrifices des chouhada pour libérer le pays du joug colonial français, le ministre a appelé à en tirer des enseignements pour pouvoir avancer à pas sûrs vers un avenir prospère d'une Algérie sûre, unie et souveraine".

Le ministre a affirmé que la Journée nationale du Chahid, est une "grande" occasion pour rappeler les réalisations du peuple algérien, qui "a consacré l'esprit de sacrifice et exprimé franchement au monde entier, sa revendication suprême pour la libération de sa patrie, conscient qu'il était qu'il n'y avait pas d'autre alternative au recouvrement de la souveraineté qu'en relevant les défis".

Il a salué, à l'occasion, les sacrifices des enfants de la 3ème wilaya historique pour la liberté, soulignant que la région a été "tout au long de l'histoire, la citadelle des hommes libres, un bastion pour les révolutionnaires, un lieu sûr pour ceux en quête de paix et de sécurité, une région qui a uni les révolutionnaires et déstabilisé l'entité coloniale".

Le ministre s'est recueilli à la mémoire des chouhada au cimetière de M'douha et devant la stèle commémorative des chouhada de la wilaya avant de se rendre au Musée National du Moudjahid de Tizi-Ouzou. M. Rebiga s'est ensuite rendu au village d'Ighil Imoula dans la commune de Tizi N'Tleta, où la Déclaration du 1er novembre 1954, a été imprimée.