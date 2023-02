Un ouvrage sur le parcours héroïque et intellectuel du Cheikh Mostefa Bentouhami (1790-1866), calife (gouverneur) de l'Emir Abdelkader dans la région de Mascara, a été publié récemment par le chercheur-enseignant d'histoire contemporaine, le Dr Takieddine Boukaabar de l'Université de Médéa.

L'auteur a présenté, samedi à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouazziz" de Mascara, cet ouvrage en langue arabe intitulé "Nair El-Amani wa nachr et-tahani bi tardjamet Cheikh Mostefa Bentouhami Bouâamrani".

Le livre met la lumière sur la politique suivie par Cheikh Mostefa Bentouhami pendant son califat dans la région de Mascara dans l'Etat de l’Emir Abdelkader, ponctué de plusieurs batailles livrées contre l'armée d'occupation française dans la région.

Il aborde également la vie du Cheikh Bentouhami en Algérie et en Syrie avec l'Emir Abdelkader de 1848 à 1866, ainsi que ses qualités et ses compétences politiques et militaires ayant contribué à renforcer l'Etat de l'Emir et à prolonger la période de résistance populaire à l'armée coloniale française (1832 à 1848).

Cette pu blication de plus de 200 pages évoque également les ouvrages du Cheikh Mostefa Bentouhami, notamment "El-Ghawth" et "Mémoires de Mostefa Bentouhami", selon le même auteur.

Cette rencontre a été organisée à la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouazziz" en coordination avec le Club "Beit El-Hikma" de la pensée, de la littérature et des arts de Mascara, en présence d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara et des adhérents de la bibliothèque.