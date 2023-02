Le premier salon d’arts plastiques et de photographies s’est ouvert samedi au Musée public national d’art moderne et contemporain d’Oran (MAMO), placé sous le thème "Oran dans la mémoire du futur".

Prennent part à cette manifestation, organisée par le MAMO, plus de 30 artistes plasticiens et photographes de l’Ouest du pays, qui exposent leurs travaux artistiques évoquant l’histoire séculaire d’Oran et mettant en relief les potentialités culturelles et touristiques de cette ville qui se veut un pôle culturel et une destination touristique par excellence, selon les organisateurs.

L’exposition, à laquelle participe une constellation d’animateurs qui activent dans la société civile, des chercheurs en histoire d’Oran et des peintres avec plus de 50 toiles et photographies mettant en exergue les monuments historiques, les sites archéologiques et des paysages naturelles et maritimes qui font la richesse du patrimoine culturel de la capitale de l’Ouest algérien.

Les visiteurs voyagent, grâce à ces œuvres de haute facture artistique, au fin fond de vieux quartiers au cachet architectural particulier alliant l’ancien et le moderne tel un musée de plein air qui évoque différentes périodes historiques qu’a connues la ville.

L’objectif de ce salon qui se poursuit jusqu’au 18 mars prochain est de perpétuer la mémoire d’Oran pour les nouvelles générations et mettre en relation les membres de la société de différentes tranches d’âge avec les établissements culturels, selon la directrice du MAMO, Benhaoua Khadidja.