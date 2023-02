Le service IRM (Imagerie à résonnance magnétique) de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Hihi Abdelmadjid de Kaïs (wilaya de Khenchela) est entré en fonction samedi.

Le secrétaire général de la wilaya, Abdelmalek Aïssaouiet, le directeur de la santé, Lazhar Mordjane, ont présidé l’entrée en fonction du service IRM, inscrit dans le cadre du programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au profit de Khenchela et inauguré à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du Chahid.

Le service IRM de cet hôpital a mobilisé une enveloppe financière de 210 millions DA, ajouté aux 10 millions DA représentant le coût du projet de réhabilitation du service radiologie où l’IRM a été installée, a expliqué le directeur de la santé en marge de la cérémonie d'inauguration de cette structure. L’appareil IRM, installé à l’hôpital de Kaïs, est de dernière génération.

Son entrée en fonction permet de réaliser des examens en un temps réduit, par rapport aux examens réalisés dans les autres hôpitaux du pays, s'est félicité Lazhar Mordjane.

"L’ouverture de ce service permet d’alléger la pression enregistrée sur celui similaire de l’hôpital Ahmed Ben Bella de Khenchela.

De plus, les patients des daïras de Kaïs et de Bouhmama ne seront plus contraints de se déplacer dans d’autres wilayas pour les examens qu’offre ce service", a-t-il relevé.

Les autorités locales, présentes à l’hôpital Hihi Abdelmadjid, ont procédé également à l’inauguration des travaux de réhabilitation du restaurant de l’hôpital et de la salle des conférences, un projet qui a mobilisé une enveloppe de 10 millions DA.