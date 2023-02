L'Algérie comptait à fin juin 2022 plus de 1,3 million de Petites et moyennes entreprises (PME) à l'échelle nationale, en hausse de 4,45% comparativement à la même période de 2021, a-t-on appris samedi auprès du ministère de l'Industrie. Selon un bulletin statistique distribué à l'occasion de la 2e Conférence internationale sur l'intelligence économique qui se tient les 18 et 19 février, le ministère a recensé 1.320.664 PME à fin juin 2022, employant 3.220.661 salariés.

"La dynamique et le mouvement semestriel de cette catégorie d'entreprises se sont traduits par une croissance semestrielle de 34.300 PME", ajoute la même source expliquant qu'il y a eu 34.057 nouvelles créations de PME, 4.470 réactivations (après arrêts temporaires) et 4.227 radiations. Sur les 1.320.664 entités recensées, 56,19% sont constituées de personnes morales, le reste (43,79%) est composé de personnes physiques, soit 20,18% de professions libérales et 23,62% d'activités artisanales, ajoute-t-on de même source. Selon le ministère, environ 98% des PME opérant en Algérie sont des très petites entreprises (TPE), employant moins de 1 0 salariés par entreprise. S'agissant des PME publiques recensées à fin juin 2022, leur nombre total a connu une baisse d'une (1) PME par rapport au premier semestre précédent, à 224 entités.

"Nous constatons une diminution du nombre des PME publiques, cette dernière étant due au processus de la privatisation de ces entreprises engagé dans le cadre de la restructuration et de la réorganisation du secteur public", est-il expliqué dans le document. A propos de la densité de ce type d'entreprises, l'Algérie, avec un taux de 29 PME pour 1.000 habitants au premier semestre 2022, "est très loin des standards internationaux qui sont généralement beaucoup plus élevés", note le bulletin.