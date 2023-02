L'Algérie fait face au défi de créer son propre modèle de technologie financière (fintech), a indiqué samedi à Alger le ministre de la Numérisation et des Statistiques Hocine Cherhabil, appelant à cet effet au recours aux expériences et compétences locales. Dans une allocution prononcée lors des travaux de Sommet de la fintech et de l'e-commerce, M. Cherhabil a souligné l'intérêt pour l'Algérie d'oeuvrer à inventer son propre système de fintech, en s'appuyant sur la contribution active des acteurs locaux du secteur.

Pour créer ce modèle, il faut réussir le passage d'un système bancaire classique traditionnel à la fintech, tout en valorisant le taux de pénétration élevé d'internet en Algérie grâce à sa population jeune, de plus en plus connectée. Dans ce sillage, le ministre a cité les atouts de l'écosystème national de la finance et du numérique, dont les entreprises Algérie poste et Algérie Télécom constituent le moteur car proposant des services de plus en plus numérisés pour réussir cette transformation.

Il a aussi évoqué le rôle de la loi sur la monnaie et le crédit dans la création d'un modèle algérien de fintech, en ouvrant de nouvelles perspectives aux opérateurs de cette filière prometteuse.

Le ministre a proposé l'idée d'une expérience pilote d'un espace de commerce et de services "sans monnaie fiduciaires", afin de pouvoir évaluer les défis inhérents à cette transformation numérique au profit de la fintech en Algérie.

Pour sa part le ministre de l'Economie de la Connaissance et des Startups, Yacine El Mehdi Oualid, a souligné lors d'un point de presse les avantages que va apporter la future loi sur la monnaie et le crédit dans le cadre du soutien à la transformation numérique du système financier national.

Dans ce cadre, il a mis en exergue les incitations de cette loi qui permettra, entre autres, de créer des banques numériques et une monnaie digitale. La première édition du Sommet de la fintech et de l'e-commerce en Algérie qui se tiendra jusqu'à dimanche au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), est organisée par la startup "Guidini", en partenariat avec le Groupement algérien des acteurs du numérique "GAAN" et le Groupement d'intérêt économique "GIE-Monétique", sous le parrainage le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, le ministre de la Numérisation et des Sta tistiques et du ministre de la Poste et des Télécommunications.