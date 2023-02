Le rôle de la technologie financière "fintech" dans le développement de l'inclusion financière en Algérie a été souligné, samedi a Alger, par plusieurs experts participant à la première édition du Sommet de la fintech et de l'e-commerce.

La fintech contribue de manière "incontestable" à la bancarisation des ressources qui se trouvent hors du circuit formel, à travers notamment l'intégration par les banques des différentes solutions numériques proposées par les startups du secteur, se sont accordés plusieurs spécialistes de la finance et du numérique, lors d'un panel organisé dans le cadre du sommet "Algeria fintech summit & e-commerce summit", qui se tient jusqu'à dimanche au Centre international de conférences (CIC). Dans ce sens, le consultant dans le numérique, Idir Saci, a estimé que "les banques doivent intégrer les solutions numériques et collaborer davantage avec les startups, car l'inclusion financière doit passer par ces jeunes pousses". Selon lui, "la loi sur la monnaie et le crédit va ouvrir la voie plus largement aux startups, ce qui du grand intérêt accordé p ar les autorités publiques au développement de la fintech comme facteur d'inclusion financière".

De son côté l'expert en finances, Rachid Sekkak, a souligné que "la lutte contre la désinclusion financière passe par le développement du paiement électronique et le digital banking ainsi que les produits d'incitation à l'épargne". "Les startups et la fintech ont une contribution à apporter dans ce cadre", a-t-il affirmé. Les solutions digitales devraient permettre aux banques d'attirer sensiblement les capitaux du secteur informel, a abondé l'enseignant à l'Ecole supérieure de banque (ESB), Mohamed Krim. "La fintech doit être intégrée par les banques. Il est donc nécessaire pour celles-ci d'investir dans ces technologies notamment à travers la participation au capital des startups", a-t-il soutenu. L'expert en finance islamique, Mostefa Zerouali, a affirmé, quant à lui, que la digitalisation de la finance va aider à lutter contre les anciens fléaux liés a l'économie parallèle. "Il y a la volonté politique, la jeunesse innovante et de nouveaux outils pour rattraper le retard de la digitalisation bancaire devant contribuer à lutter contre l'exclusion financière", a fait observer M. Zerouali, plaidant en faveur d'une inclusion globale, notamment celle géographique en impliquant les citoyens à travers l'ensemble du territoire national.

Les participants à ce panel ont mis en exergue, en outre, l'intérêt de mener des campagnes destinées à vulgariser auprès des citoyens les outils et pratiques de la fintech ainsi que les risques qui y sont liés.