Pour un monde plus sûr, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, a affirmé samedi à Munich,un haut diplomate chinois.

"La politique de puissance et l'hégémonie sont synonymes d'instabilité mondiale et causent les plus grands dommages à la paix mondiale", a dit Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), dans un discours prononcé lors de la 59e Conférence de Munich sur la sécurité.

"L'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, sous quelque prétexte que ce soit, ignore et défie les normes fondamentales régissant les relations internationales", a ajouté M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du PCC, soulignant que "le principe de souveraineté est une pierre angulaire de l'ordre international contemporain, et tous les pays doivent respecter ce principe en paroles et en actes plutôt que de l'appliquer de manière sélective ou avec deux poids, deux mesures".

"La Chine s'opposera r ésolument aux actes de séparatisme et d'ingérence afin de sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale", a-t-il ajouté.

M. Wang a noté que pour un monde plus sûr, les différends doivent être résolus pacifiquement par le dialogue et la consultation. Pour un monde plus sûr, les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies (ONU) doivent être respectés, a noté M. Wang. La Conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte vendredi et durera jusqu'à dimanche.

Quelque 150 hauts responsables, dont plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement, et des dirigeants d'organisations internationales y participent pour discuter des défis et des préoccupations urgentes en matière de sécurité mondiale.