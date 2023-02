Les travaux du 36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) ont repris, dimanche matin à Addis-Abeba avec la participation du Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrahmane, en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au deuxième et dernier jour du Sommet, les dirigeants africains examineront, à huis clos, les principales questions intéressant le continent africain, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF)" et la situation de paix et de sécurité en Afrique, la lutte contre les changements climatiques et les défis de sécurité alimentaire, outre l'évaluation du plan d'exécution de la première décennie de l'Agenda 2063 de l'UA et la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.

Dans une allocution lors des travaux de la réunion ministérielle du Comité des dix de l'Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies tenue à l'occasion du 36e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, lue en son nom par le Premier ministre, M.

Aïm ene Benabderrahmane, le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune avait réaffirmé l'attachement de l'Algérie au droit légitime de l'Afrique d'accéder à la qualité de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant son engagement à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes.

Le président de la République a également salué "l'esprit de coopération continue et la coordination fructueuse établie entre les représentants des pays africains frères dans les fora internationaux et régionaux pour faire entendre la voix de la position africaine unifiée".

Dans une autre allocution sur le rapport du comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains chargé du changement climatique, le président de la République a affirmé que "les pays africains doivent redéfinir leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques "en tant que continent au destin commun".

"Nous devons comprendre la mutation stratégique visée par les pays développés à savoir la restructuration du cadre international de l'action climatique loin des principes de Rio garantissant aux pays émergents leurs droit au développement", avait soutenu le Président Tebboune.

Lors du premier jour du sommet, la présidence tournante de l'UA a été confiée au prési dent de la République des Comores, Azali Assoumani, par son homologue sénégalais, Macky Sall.