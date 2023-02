Des adhérents de 60 associations locales prennent part jeudi à Guelma à une session de formation portant sur le renforcement des compétences sociales en matière de gestion administrative et financière encadrée par l’Observatoire national de la société civile.

Cette session qui se poursuivra jusqu’à samedi, s’inscrit dans le cadre de la nouvelle approche de l’Observatoire, en matière de dynamisation et de renforcement des capacités des associations par la formation, a indiqué, en ouverture de la session à la Maison de jeunes Mohamed Youcef, le représentant de l’Observatoire national de la société civile, Boualem Hadjer, précisant que de telles sessions seront généralisées à l'ensemble du pays.

Boualem Hadjer a considéré que la formation des associations dans les différentes matières prévues par les ateliers de cette session, permettra d’acquérir des compétences indispensables pour atteindre les objectifs qu’elles se fixent aux plans local et national, que ce soit dans le domaine de la planification, celui de l’application ou de l’évaluation dans le cadre de la démocratie participative et le dialogue national.

Pour Souad Takida, membre de l’Observatoire national de la société civile, cette session permet la mise sur rail d’un programme de formation programmé par l’Observatoire portant sur deux axes, à savoir "l’administration et la gestion financière des associations" et "la gestion des projets des associations".

De leur côté, Redha Fayçali, directeur de la jeunesse et des sports, et Ali Benbakha de l’Office des établissements de la jeunesse de la wilaya de Guelma, ont estimé que le secteur de la jeunesse et des sports a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour assurer la bonne marche de cette session de formation qui, ont-ils affirmé, fait l’objet de l’attention de la wali de Guelma Mme Houria Aggoune.

Les participants à cette session se sont félicités de cette initiative, à l’instar de Messaoud Rahli représentant l’association de la mechta "Sebâa Ayoun" de la commune d’Aïn Sendal.

Il a considéré que ce stage permettra à l’association de "faire entendre le message des zones d’ombre et d’ouvrir la voie au dialogue avec les autorités locales". Les participants à cette session qui se déroule du 16 au 18 février 2023 sont répartis sur deux ateliers, "l’administration et la gestion de l’association" et "l’administration des projets".