La 13e édition du Salon international du tourisme, des voyages, des transports et des équipements hôteliers "SIAHA 2023" se tiendra au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran du 22 au 25 février, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Il est prévu, dans ce Salon organisé sous le patronage du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, la participation de 130 exposants du pays et de l’étranger dont la Tunisie, la Turquie, l’Egypte, la Tanzanie, le Sénégal, les Emirats arabes unis et le Qatar, a indiqué le directeur de l’agence de publicité et des expositions "Astra".

Ce rendez-vous économique, qui attire chaque année plusieurs professionnels du secteur, verra la présence de représentants d’agences de tourisme et de voyages, des opérateurs en transport aérien et maritime et ferroviaire, en hôtellerie et autres domaines liés au tourisme, a fait savoir Noureddine Daoudi. Cette manifestation, qui vise à mettre en valeur des potentialités de l’Algérie comme destination touristique, constituera un espace de rencontres entre opérateurs activant dans les domaines du tourisme, de s voyages, du transport et de l’hôtellerie, en plus de faire découvrir leurs produits et services et les performances en numérisation du tourisme.

Les organisateurs ont prévu également des conférences traitant, entre autres, de thèmes liés au tourisme, ainsi que des concours et des circuits touristiques.