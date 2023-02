Pas moins de 1.538 oiseaux migrateurs de 13 espèces ont été répertoriés dans les zones humides et les plans d’eau de la wilaya de Touggourt dans le cadre du dénombrement hivernal de la richesse avifaune migratrice de 2023, a-t-on appris samedi auprès de la Conservation locale des forêts (CF).

Il s’agit du recensement, dans les lacs de Sidi Slimane, El-Anet, Témacine, Merdjaja, El-Hadjira et le canal de Oued-Righ, de différentes espèces dont le canard, la spatule, la lichasse blanche, la cigogne noire, la cigogne blanche, le héron cendré et le flamant rose, a indiqué le conservateur des forêts de Touggourt, Mustapha Benalia. Mené par des ornithologues de la CF, ce recensement tend à mettre au point une base de suivi des mouvements des oiseaux migrateurs à travers les différents plans d’eau locaux et leur adaptation avec les conditions climatiques et naturelles locales en vue de classer ces zones et plans en fonction de la prédilection de la richesse avifaune. La conservation s’emploie, à ce titre, à mettre en valeur cette richesse écologique à la faveur de l’in tensification des actions périodiques de contrôle et d’observation au niveau des plans d’eau, lieu de prédilection des oiseaux et de la richesse faunistique, en sus de l’organisation des campagnes d’entretien d’envergure de ces endroits et leur protection des différents dangers écologiques. Par souci d’ancrer la culture environnementale chez le citoyen, les services de la CF ont procédé à l’organisation, en direction des scolarisés, des sorties d’observation et de reconnaissance scientifique au niveau du lac d’El-Anet leur permettant de s’informer et s’initier aux zones humides et la biodiversité et l’importance de préserver ce système, en plus des cours d’initiation sur les actions d’observation et de contrôle du mouvement des oiseaux migrateurs.

La wilaya de Touggourt offre des espaces écologiques propices pour les oiseaux et d’autres espèces faunistiques à y élire domicile et se reproduire à la faveur des atouts existants, zones humides, lacs, exutoires constituant également des plans d’eau et chotts.