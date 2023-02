L’enfant G.S. âgé de 14 ans, originaire de Draa El Mizan (sud-ouest de Tizi-Ouzou) et porté disparu depuis le 11 février courant, a été retrouvé sain et sauf par un citoyen qui l'a conduit chez lui, a-t-on appris, samedi, auprès du Groupement territorial de la gendarmerie nationale.

Selon la cellule de communication de cette institution sécuritaire, l’enfant a été retrouvé, vendredi soir, dans la commune de Djebahia (wilaya de Bouira, limitrophe de Draa El Mizan), faisant de l’auto-stop.

Un citoyen de la commune de Frikat qui l’avait reconnu, l’a conduit jusqu’au village de Ouled Aissa (Draa El Mizan) et l’a remis à ses parents.

"Selon les premières constatations l’enfant se porte bien et ne présente aucune trace d’agression physique ou sexuelle, en attendant sa présentation à un médecin légiste", a-t-on assuré de même source.

Porté disparu depuis le 11 février, une vaste opération de recherche ayant impliqué les différents services de sécurité (gendarmerie et police) ainsi que la protection civile et de nombreux citoyens, a été déclenchée à Ouled Aissa (son village) et Taf oughalt à Ait Yahia Moussa pour tenter de retrouver G.S, rappelle-t-on.

Les réseaux sociaux ont été également mis à contribution, par un large partage de sa photo et du numéro de téléphone de ses proches, ce qui a contribué à son identification par le citoyen qui l’a retrouvé.