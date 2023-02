La Journée nationale du Chahid (18 février) a été commémorée samedi dans les wilayas du Centre sous le signe du développement local, par la mise en service de plusieurs projets visant à améliorer le cadre de vie des populations et d’hommages rendus aux membres de familles des chouhada.

Les festivités officielles de la Journée du chahid se sont tenues à Tizi-Ouzou en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, qui a insisté sur l’importance de rester mobilisés pour honorer la mémoire des martyrs. Le ministre a affirmé que la conscience historique riche de réalisations et d'acquis, représente une "munition vivante" à utiliser pour préserver l’unité nationale et faire face aux conspirations des ennemis de l’Algérie.

Dans la wilaya de Bejaia, 4.946 foyers dont certains situés dans des zones montagneuses aux hivers rigoureux, réparties sur les localités d’Adekar, Taourirt Ighil, Amallou et Taazibt (daira de Kendira) et Feraoun ont été raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel. La joie et la liesse étaient sur les visages des bénéficiaires de ces raccordements, heureux, de voir leur calvaire de chauffage hivernal, au bois ou à la bonbonne de gaz butane, prendre ainsi fin, en cette journée du chahid.

Dans la wilaya de Bouira, 216 logements publics locatifs (sociaux) ont été attribués à des familles dans les communes d’Ain Tork (49 unités), Ahnif (40 Unités), Djebahia (20 unités), Ridane (11 unités), Sour El Ghouzlane (96).

En outre, 1.559 décisions d’aide à l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires de différentes communes.

Djelfa a marqué cette journée par, notamment, le lancement, dans la région montagneuse d’El Guedid (commune de M’liliha) d’une opération de plantation forestière sur une superficie ciblée de 250 ha, entrant dans le cadre du programme de réhabilitation du Barrage Vert. A Ain Defla, où un riche programme a été concocté à l’occasion, des lots de livres ont été remis par la wilaya au profit des bibliothèques des communes de Meliana, El Attaf, Mekhatria, Ain Defla et Djemâa Ouled Cheikh, à raison de plus de 200 titres par bibliothèque.

Dans la wilaya de Boumerdes, une convention a été signée entre les directions des moudjahidine et ayant droit et de la radio locale, portant renforcement des activités entrant dans le cadre de la préservation et de la transmission de la mémoire national e, notamment la révolution du 1er novembre 1954, le mouvement national, et la résistance populaire.

Cette journée a été également marquée à travers les wilayas du centre, par un hommage rendu à des veuves de martyrs et à des moudjahidine, ainsi que par le recueillement sur la mémoire de chouhada devant des monuments et stèles dédiées aux martyrs de la Révolution.