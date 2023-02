Des wilayas de l’Est du pays ont commémoré samedi la journée nationale du chahid (18 février) dans le recueillement parallèlement au lancement et à l’inauguration de plusieurs projets et l'attribution de logements et d’aides de l’Etat à l’habitat rural.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales, la famille révolutionnaire, des parlementaires et des représentants de la société civile se sont recueillis à la mémoire des martyrs au cimetière des chouhada du 7ème km où le drapeau national a été levé et l’hymne entonné outre le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du saint Coran.

Le wali Abdelkhalek Sayouda a posé les premières pierres de trois groupes scolaires à Ali Mendjeli (El Khroub), Béni Hamidène et Zighoud Youcef, d’un CEM et d’une salle de soins à Guettar El Aïch (El Khroub) et d’un lycée de 1000 places et une cantine de 300 plats à Ali Mendjeli. Il a également inauguré une salle de soins à la cité les frères Brahmia (El Meridj), une clinique dentaire à la cité Zouaghi-Slimane de Constantine et d’un bureau de poste à la cité Bekira (Hamma Bouziane). A Biskra, l’amphithéâtre de l’école régionale des jeunes talents de la cité El Alia a accueilli une cérémonie de distribution de 515 arrêtés d’attribution d’aides financières aux bénéficiaires des lotissements sociaux de plusieurs communes et 339 aides au logement rural ainsi que la remise des clés de 224 logements publics locatifs. La célébration de la journée nationale du chahid à Batna a été marquée par plusieurs activités entamées par le recueillement à la mémoire des chouhada dans la commune de Boumegueur présidé par le wali Mohamed Benmalek, la baptisation de noms de chouhada de plusieurs établissements, la distinction de familles et veuves de chouhada au cours d’une cérémonie tenue au centre culturel de N’gaous où une conférence historique a été organisée.

Une salle de soins a été inaugurée au village Fenarou et 84 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel à Tifrène et Benhebal dans la commune de Soufiane outre la mise en service d’une station de services privée dans la même collectivité.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, 188 récitants et récitantes du saint Coran ont été honorés par le président de l’association des oulémas musulmans algériens, Abderrazak Guessoum en présence du wali Kamel Nouicer et de la famille révolutionnaire. Abderrazak Guessoum a relevé à l’occasion que la nation œuvre à préserver sa mémoire et raffermir les constances nationales et religieuses par la célébration de la journée nationale du chahid. Le wali d’Ouled Djellal, Aïssa Aziz Bouras, accompagné des directeurs généraux de la CASNOS et de la CNR, M Azouz Assassi et Djaafar Abdelli, de la famille révolutionnaire, de parlementaires et de membres du Conseil supérieur de la jeunesse, a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémoratif des chouhada et lu la Fatiha du saint Coran à leur mémoire avant d’inaugurer les deux sièges de la CASNOS et du CNR ainsi que le siège de la CNAS.

Il a également distingué des veuves de chouhada et les lauréats du concours organisé par la direction de la culture et la direction de l’éducation. Au musée Slimane-Bentebal de Mila, il a été procédé à la remise des arrêtés d’attribution de 300 aides au logement rural dans 14 communes, des actes de 40 logements évolutifs dans la commune de Yahia Benguecha après leur régulation et de 8 arrêtés d’amendement d’autorisations exceptionnelles d’investissements permettant aux investisseurs bénéficiaires d’entamer leurs activités.

Les autorités locales ont lancé les travaux de raccordement de 4 agglomérations de la commune de Sidi Merouane au réseau de gaz naturel et inauguré un poste avancé de la protection civile moudjahid-Saad Namousse et d’un stade proximité à la cité Cheklibi-Mekhlouf de la commune de Hemala. Elles ont aussi inspecté le projet d’aménagement urbain de la localité El Bour qui vient d’être achevé. A Sétif, 303 logements publics locatifs dont 221 à Bougaâ et 82 à Ain Azel ont été distribués en plus de 200 aides au logement rural (dans 12 communes) au cours d’une cérémonie symbolique au siège de la wilaya. Pas moins de 10.048 logements de diverses formules sont actuellement en cours de réalisation dans la wilaya de Sétif, selon les services de la wilaya. A Guelma, 100 arrêtés d’aides au logement rural ont été distribués dans 20 communes sur les 34 de la wilaya, a indiqué le directeur du logement Messaoud Fekhar. Le wali Houria Aggoune a posé la première pierre d’une piscine semi-olympique et d’un CEM au plan d’occupation du sol POS Sud parallèlement à la participation à une opération de plantation de 100 arbres.

Le wali a visité à l’occasion l’exposition tenue au centre culturel Hassan-Hassani ainsi que le moudjahid Hakim Belkacem honoré à son domicile.