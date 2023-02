Le CR Belouizdad s'est incliné face à l'ES Tunis sur le score de 0 à 1 (mi-temps : 0-0), en match comptant pour la 2e journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé samedi soir au stade 5 juillet d'Alger.

Le but de l'EST a été inscrit par Hamdou Elhouni (80e). Dans l'autre match du groupe D, disputé vendredi, la formation soudanaise d'Al-Merreikh et l'équipe égyptienne du Zamalek ont fait match nul (0-0). A l'issue des matchs de cette 2e journée de la phase de poules, l'ES Tunis est en tête du classement avec six points, devant le CRB (3 points), alors que le Zamalek et et Al Merreikh ferment la marche avec 1 point. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.