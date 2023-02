Plus une femme a d'enfants, plus son risque d'avoir un cancer de l'ovaire est faible. La ligature des trompes permet également de diminuer le risque.

Des chercheurs britanniques ont analysé les dossiers médicaux de plus de 8000 femmes afin de déterminer les facteurs de risque pour les quatre formes les plus courantes de cancer de l'ovaire : carcinome séreux, carcinome mucineux, carcinome endométrioïde et tumeurs à cellules claires. "Au cours des dernières années, nous avons compris que de nombreux cas de cancer ne provenaient pas directement des ovaires.

Par exemple, beaucoup de tumeurs séreuses (la forme la plus commune de cancer) semblent commencer dans les trompes de Fallope, alors que certains carcinomes endométrioïdes et les tumeurs à cellules claires peuvent se développer à partir de l'endomètre" déclare le Dr Kezia Gaitskell, chercheur principal, dans un communiqué du Centre de recherche sur le cancer. Les chercheurs ont ainsi découvert qu'avoir un enfant réduit le risque global de cancer de l'ovaire de 20%, par rapport aux femmes sans enfant. Cela réduit aussi le risque de 40% pour les tumeurs à cellules claires et les carcinomes endométrioïdes. Et chaque nouvelle naissance offre une réduction du risque supplémentaire de 8%.

Les chercheurs ont également découvert que les femmes qui ont subi une ligature des trompes, une forme de contraception définitive, ont elles aussi 20% de risques en moins de souffrir d'une forme de cancer de l'ovaire. Et ce risque est environ réduit de moitié pour les tumeurs à cellules claires et les carcinomes endométrioïdes. "Il se pourrait que le fait de ligaturer les trompes agisse comme une barrière pour empêcher les cellules anormales qui pourraient causer ces tumeurs, de passer par les trompes de Fallope vers les ovaires" souligne le Dr Kezia Gaitskell.

En France, le cancer de l'ovaire touche 4600 femmes chaque année. Une tumeur ovarienne peut se développer de manière indolente assez longtemps, ce qui explique que ce cancer est souvent diagnostiqué à un stade avancé.