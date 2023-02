L'association BRCA France, qui regroupe des femmes porteuses d'une mutation génétique qui augmente leur risque de cancer, demande la mise en place d'un dépistage élargi.

Certaines mutations génétiques transmises par voie héréditaire (en particulier sur les gènes BRCA 1 et BRCA2) prédisposent les femmes qui en sont porteuses à des risques extrêmement élevés de cancer du sein et des ovaires. Ce risque est en moyenne de 70% pour le gène BRCA1 et de 50% pour le gène BRCA2, entre l'âge de 60 et 80 ans. Cette mutation génétique a été mise en lumière en 2013 par Angelina Jolie, porteuse de ce gène, qui a subi une double mastectomie pour se protéger du cancer du sein.

120 000 PORTEURS DE CETTE MUTATION GÉNÉTIQUE EN FRANCE

"Il y a plus de 120 000 personnes en France qui sont porteuses de cette mutation génétique. Le dispositif actuel de dépistage mis en place en France a permis d'identifier 20 000 personnes porteuses. C'est-à-dire qu'il y a environ 100 000 personnes, soit environ 1 sur 500, qui sont concernées et qui l'ignorent encore" explique le Pr Pascal Pujol, onco-généticien au CHU Arnaud de Villeneuve de Montpellier et président scientifique de l'Association BRCA France.

C'est pourquoi cette association interpelle les pouvoirs publics pour que soit mis en place un dépistage élargi de cette mutation génétique, sur la base du volontariat.

"Il est important que le test de dépistage de la mutation génétique BRCA1/BRCA2 puisse être proposé au plus de femmes possibles. Elles doivent pouvoir y avoir accès dans un centre d'oncogénétique. Ce test est relativement coûteux pour la sécurité sociale, environ 2000 euros, mais si l'on rapporte cela au coût de prise en charge des cancers, le bénéfice en termes de prévention est sans nul doute extrêmement positif" ajoute Noëlle Bastide, présidente de l'association BRCA France.

"Trop de femmes subissent aujourd'hui des cancers parce qu'elles sont passées au travers des mailles du filet du dépistage génétique. C'est une perte de chance énorme pour elles. Il est grand temps de mettre en place une prévention exemplaire" insiste-telle.