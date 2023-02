Les Bucks étaient plus soucieux de connaître la gravité de l'entorse du poignet droit, dont a été victime Giannis Antetokounmpo, que de célébrer leur 12e victoire d'affilée, aisément remportée à Chicago (112-100), jeudi en NBA.

Le double MVP (2019, 2020) s'est blessé, après avoir heurté le poteau du panier en tentant de contrer un tir de l'arrière des Bulls Coby White. On jouait le deuxième quart-temps et il n'a eu d'autre choix que de regagner le vestiaire en se tenant le poignet.

En neuf minutes de jeu, Antetokounmpo a réussi 2 points, 7 rebonds et 3 trois offrandes, dont une qui a fait de lui le meilleur passeur de l'histoire des Bucks. Quelques minutes plus tard, un premier diagnostic tombait: entorse, sans plus de précision de la part des Bucks. Reste à connaître désormais l'état de ses ligaments pour mesurer la durée d'une probable indisponibilité à venir, qui pourrait dans l'immédiat se traduire par un forfait au All-Star Game prévu dimanche à Salt Lake City. Sans son leader, le champion 2021 a pu compter sur Brook Lopez dans un grand soir, puisque le pivot a été ultra-dominant à l'intérieur (33 pts, à 13/ 18 aux tirs, 7 rbds, 4 contres). Jevon Carter a été au relais (22 pts), bien inspiré car Jrue Holiday a été moins en réussite que d'habitude (15 pts, 9 passes). Milwaukee recolle à une victoire de différence du leader Boston. Chicago demeure 11e après cette sixième défaite consécutive, deux rangs derrière Washington, vainqueur de Minnesota (114-106) après un come-back tonitruant.