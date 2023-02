Près de 150 consultations et interventions chirurgicales gratuites, en pédiatrie et ophtalmologie, seront initiées au profit des malades de la wilaya de Béni-Abbès dans le cadre des journées médico-chirurgicales lancées, depuis lundi, par l’association humanitaire et culturelle "Tadjemi" de la commune d’El-Ateuf (Ghardaïa), a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Menées en coordination avec la direction locale de la santé (DS) et l’établissement public hospitalier (EPH) de la daïra de Karzaz, ces journées (13-18 fév) encadrées par un corps médical spécialisé issu de différentes structures médicales du pays, et par un corps paramédical de l’EPH de Karzaz, profitent aux enfants et malades manifestant des maladies ophtalmologiques en fonction du programme de l’association "Tadjemi", a indiqué son président Mohamed Benyoucef.

Cette action solidaire, usant des moyens et équipements médicaux des plus modernes à la satisfaction des malades, s’assigne comme objectifs la prise en charge médicale des malades nécessitant des interventions chirurgicales et leur épargner le s déplacements vers d’autres structures médicales lointaines pour les motifs de soins, a-t-il expliqué.

L’action a été favorablement accueillie par les malades de Béni-Abbès et des autres régions voisines ayant rallié l’EPH de Karzaz, à l’instar du père d’enfant malade qui n’a pas manqué de louer cette initiative et d’exprimer sa "satisfaction" de voir son enfant bénéficier, sur place, de consultations et opérations chirurgicales gratuites, avant d’émettre le souhait de continuer de pareilles initiatives de solidarité au profit des wilayas et régions lointaines.

L’association entend, à travers ses campagnes médicales gratuites, prodiguer leurs services et soins aux catégories sociales vulnérables, notamment celles des régions enclavées et des zones d’ombre, dans le cadre de l’ancrage et la consécration des valeurs de solidarité, d’entraide et de raffermissement des principes et de la dimension humanitaires, ont indiqué les organisateurs.