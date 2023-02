Pas moins de 1.070 paramédicaux prennent part à la deuxième session de la 13ème journée nationale des soins infirmiers, ouverte jeudi à Oran, autour du thème "l’hygiène hospitalière et la gestion des services des urgences".

La directrice de la formation au ministère de la Santé, Lynda Khoualed qui a présidé la cérémonie d’ouverture, a indiqué que 200 paramédicaux de la wilaya d’Oran prennent part à cette formation en mode présentiel et plus de 870 de différentes wilayas de l’ouest du pays y participent en visioconférence. Cette journée est la deuxième du genre après une première tenue à Sétif.

Elle sera suivie prochainement par deux autres prévues à Ouargla et Alger, a expliqué Mme Khoualed, signalant que ces journées entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle en matière de formation continue et de consolidation des compétences des personnels infirmiers et paramédicaux en vue d'améliorer les soins prodigués aux malades.

"Il s’agit d’une formation visant à consolider les compétences des infirmiers en matière de prévention des infections nosocomiales et de gestion des soins, notamment aux urgen ces", a-t-elle encore souligné.

Comportant plusieurs interventions animées par des spécialistes en matière d’hygiène hospitalière, cette formation vise à rappeler les règles et orientations nationales dans le domaine de l'hygiène environnementale dans les établissements de santé publics et privés.

Le directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, Hadj Boutouaf, a indiqué, pour sa part, que cette formation aborde deux volets, ceux de l’hygiène hospitalière et de la gestion des urgences, estimant qu’il s’agit de deux piliers parmi les plus importants pour une prise en charge qualitative du patient.