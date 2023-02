La place du musée des arts et des expressions culturelles traditionnelles Palais Hadj Ahmed Bey de Constantine, a abrité hier jeudi, le début de tournage du film historique "Souika" qui met en lumière une période vécue par la ville de Constantine durant la colonisation et illustre le militantisme de la vieille médina.

Le film montre des scènes tirées de faits réels, écrit et réalisé par Amar Mohsene qui retrace les coutumes dans la vieille cité et raconte les épreuves du combat durant la guerre de libération nationale, l’histoire se situe entre le premier jour du mois de Ramadhan et la veille de l’Aïd de l’année 1958.

Amar Mohsene a déclaré à l’APS que le scénario rapporte des faits réels mêlé à des personnages tirés de l’imagination et illustrant des scènes typiques de l’époque, notamment les épreuves vécues par la population durant ces années de combat pour l’indépendance, par sa famille ou par ses voisins, précisant que le chahid Daoudi Slimane dit Hamlaoui apparait dans ce film.

Le wali de Constantine Abdelkhalek Sayouda a assisté au tournage des premières images du film "Souika", il a déclaré à cette o ccasion qu’il apporte son soutien à ce film qui illustre l’héroïsme de la ville des ponts qui fut un bastion de la résistance contre le colonialisme. Pour sa part, Samir Guennez directeur de la production à la télévision Algérienne a souligné que la reprise de tournage du film "Souika" est prévue dès la deuxième semaine qui suivra l’Aïd El Fitr de cette année, il a précisé que le film offre des opportunités de participation à des jeunes talents des théâtres régionaux. Le comédien Hakim Dekkar qui interprète le rôle d’ "El Hadi" dans le film, a déclaré que l’histoire mêle la fiction et la réalité pour présenter une peinture du quartier de la "Souika" qui fut le cœur battant de la ville de Constantine.