Deux personnes ont été arrêtées et une quantité de 6.161 comprimés psychotropes a été saisie par les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris vendredi auprès de cette institution sécuritaire.

Interpellés dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, les deux mis en cause dans cette affaire, sont âgés de 25 et 35, a précisé la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya qui a signalé que les deux individus activaient au sein d'un réseau criminel spécialisé dans le transport, le stockage et le trafic de psychotropes.

Les deux suspects ont été mis hors d'état de nuire suite à l'exploitation de renseignements faisant état de la présence d'individus qui s'apprêtaient à transporter et à écouler des psychotropes.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire, se sont soldées par l'arrestation d'un suspect à bord d'un véhicule dans lequel une quantité de 6.161 comprimés hallucinogènes dissimulée dans la bouteille de Gaz de pétrole liquéfié (GPL, Sirghaz) de la voiture a été découverte, a-t-on ajouté de même source.

Poursuivant leur enquête, les éléments de la BMPJ ont réussi à interpeller le second suspect, a souligné la cellule de communication qui a indiqué qu'une procédure judiciaire a été engagée contre les mis en cause dans cette affaire pour "détention et stockage illicite de psychotropes en perspective de les écouler au sein d'un réseau national de crime organisé".