Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu, vendredi à Addis Abeba (Ethiopie), le président du groupe de la Banque islamique de développement (BID), Muhamed Sulaiman Al-Jasser.

L'audience s'est déroulée en marge de la participation du Premier ministre, en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux travaux du 36e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, prévu les 18 et 19 février. La rencontre a permis d'évoquer les relations de coopération liant l'Algérie et la BID et de passer en revue les perspectives et moyens de leur développement et renforcement dans divers domaines.