Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, vendredi, qu'en dépit de la situation de crise qui prévaut en Libye, l'optimisme demeure de mise concernant le règlement de la situation, au regard de "la volonté sincère", affichée par les parties libyennes qui œuvrent à faire prévaloir l'intérêt suprême de ce pays.

Dans son allocution lors de la réunion de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, à la veille de la tenue du 36e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, le président de la République a indiqué que "l'étape dangereuse d'instabilité politique et sécuritaire, le blocage des processus de négociations et la scission institutionnelle, ont mis à l'épreuve tous les acquis remportés dans le processus de règlement de la crise dans ce pays voisin, au vu des répercussions graves sur la sécurité et la stabilité des pays voisins et de la région du Sahel".

"En dépit des inquiétudes concernant la situation de crise, l'optimisme demeure de mise au regard de la bonne volonté affi chée par les parties libyennes pour surmonter les épreuves et faire prévaloir l'intérêt suprême de la patrie", a soutenu le Président Tebboune, formant le vœu de voir "la conjugaison des efforts africains et internationaux laisser un impact sur le terrain, à travers la relance du processus de règlement pacifique entre les belligérants libyens". Le Président de la République a salué, dans ce sens, les efforts "intensifs et inlassables" consentis en faveur de la réconciliation en Libye, saluant "la nouvelle dynamique lancée récemment pour activer le processus de dialogue inter-libyen et lancer les initiatives de dialogue entre les frères libyens visant à rapprocher les vues, établir la confiance mutuelle et élargir les consensus". Parmi ces pas positifs, il a cité "le retour du Comité militaire mixte 5+5 aux réunions après une longue interruption, pour le suivi de l'application des décisions convenues concernant le retrait des mercenaires et des combattants étrangers, le cessez-le-feu et l'échange de prisonniers", a-t-il poursuivi. Il a souligné, à ce propos, que "l'Algérie a, de tout temps, exprimé son rejet de la logique de force", rappelant son appel incessant "à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen", outre "la condamnation des ing érences étrangères dans les affaires internes de ce pays frère et l'implication de plusieurs parties étrangères dans la violation de l'interdiction d'importation d'armes". L'Algérie réitère son appel aux parties étrangères pour le respect de la souveraineté de la Libye, de son intégrité territoriale et de la souveraineté de ses décisions, mue en cela par sa conviction que "la solution durable, globale et définitive de la crise libyenne passe uniquement par un processus consacrant le principe d'appropriation nationale, préservant l'unité de la Libye et sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires", ajoute le président de la République. "L'Algérie ne ménagera aucun effort, dans le cadre du Groupe des pays voisins de la Libye, en collaboration avec les organisations régionales et internationales concernées, pour permettre aux Libyens de concrétiser les priorités de cette étape importante afin de préserver la sécurité et la stabilité des pays du voisinage, directement impactés par la situation dans ce pays", a-t-il affirmé.

Face à la "concordance et la complémentarité" des priorités de la conjoncture actuelle, l'Algérie insiste sur "l'impératif traitement des défis en suspens à travers l'unification des institutions militaires et financières en Libye", tout en affichant "sa disponibilité à c ontribuer à l'aboutissement du processus de réconciliation nationale libyenne, en collaboration avec l'UA pour parvenir à un terrain d'entente renforçant l'unité national interne, à même de permettre à la Libye de recouvrer la place qui lui sied sur la scène internationale". "L'Algérie est pleinement convaincue que les Libyens sauront surmonter ces conditions difficiles et concrétiser la volonté et la souveraineté du peuple libyen, toutes obédiences confondues, à savoir l'élection de ses dirigeants et représentants et la planification de l'avenir de son pays sans pression ni diktats aucuns", conclut le Président Tebboune. Le Premier ministre est, rappelle-t-on, arrivé vendredi à Addis Abeba en Ethiopie pour prendre part, en sa qualité de représentant du Président de la République, aux travaux du 36e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, organisé sous le slogan "Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)", auquel participent 34 pays et 51 délégations.