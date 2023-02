Plus de 250 athlètes (messieurs et dames) représentant 12 ligues sportives du pays, prennent part au festival national du sport et travail qui a débuté, vendredi, au complexe omnisports " Chahid Larbi Bendjerid » à Aïn Temouchent.

Présent à cette manifestation sportive, le président de la Fédération algérienne du sport et travail, Abdelkrim Chouchaoui a indiqué que " celle-ci s’inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale du chahid (18 février)". Les compétitions concerneront trois disciplines, celles du football, du basket-ball et le boulisme dans les catégories messieurs et dames.

Les organisateurs ont retenu la salle omnisports du complexe "Chahid Bendjerid" et le complexe sportif "Oussief Omar" pour accueillir les compétitions de football et de basket-ball durant ce festival de deux jours, a-t-on indiqué.