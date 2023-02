Le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a annoncé, jeudi à Alger, l'entame des préparatifs en vue du lancement des projets d'extension du réseau ferroviaire Nord-Sud. Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) dédiée aux questions orales, M. Beldjoud a précisé qu"après avoir reçu les instructions du Président de la République, les services du ministère des Transports ont procédé immédiatement à la prise de mesures pratiques pour la réalisation des projets ferroviaires sur l'ensemble du territoire, dont des projets sur la trajectoire des wilayas du sud comme Ouargla".

"La réalisation de ces projets d'envergure constitue une des priorités de l'année en cours", a-t-il estimé. A ce propos, M. Beldjoud a fait état d'une étude de faisabilité concernant le projet de la ligne ferroviaire à Ghardaïa, d'une longueur linéaire de 170 km, soulignant qu'il constituait le plus grand axe de la voie ferrée Sud-Est, depuis la gare de Metlili à celle de Ouargla et qui s'étend jusqu'au pôle pétrolier de Hassi Messaoud. S'agissant de la ligne Ouargla-Hassi Messaoud (85 km), le ministre a expliqué que l'étude de faisabilité et les tests topographiques et géotechniques "touchent à leur fin" et le projet "en est à sa dernière étape", à savoir l'élaboration du rapport final. Evoquant le projet de ligne ferroviaire Tougourt-Hassi Messaoud (150 km) qui est un prolongement de la ligne Constantine-Tougourt, le ministre a précisé que les travaux étaient à 62%, relevant l'importance économique de ce projet qui relie le pôle pétrolier aux ports du Nord-Est du pays était également une ligne mixte transportant, à la fois, les passagers et les marchandises.

Il a souligné que les sociétés chargées de la réalisation de ce projet ont rencontré plusieurs difficultés qui ont affecté la cadence des travaux. Dans le cadre de la ligne Nord-Sud, poursuit le ministre, le tronçon reliant Boughezoul à Laghouat sur une distance d 250 km sera ouvert au cours du premier trimestre de cette année et une autre ligne vers Béchar sera réalisée prochainement. Sur la stratégie du développement du transport ferroviaire au niveau des Hauts-plateaux, M. Beldjoud a affirmé que le taux de réalisation des projets programmés a atteint 95 %, soit une distance globale de 1.160 km. A une question sur le projet d'extension de la ligne ferroviaire reliant la ville d'Azazga à la gare de Oued Aissi dans la wila ya de Tizi Ouzou, le ministre a fait savoir que cette ligne s'étendant sur une distance de 25 km est en phase d'étude de faisabilité, ajoutant que deux propositions sont en cours d'examen concernant l'itinéraire de cette ligne. Le retard de la concrétisation de ce projet est dû aux conditionssanitaires liées à la pandémie du Covid-19 ainsi qu'au manque des moyens financiers pour le relancer, a expliqué M. Beldjoud. A une autre question sur l'extension du tramway de Sétif, le ministre a précisé qu'après la réception en 2018 de la première ligne sur une distance de 15,2 km, dotée de 24 stations, il est proposé d'effectuer une étude approfondie pour la deuxième ligne de 7,5 avec 19 station km pour la région nord de la ville démarrant de l'université "El Hidhab 3" en passant par le centre ville jusqu'à la cité universitaire El Hachemi Hocine. Par ailleurs, le ministre a annoncé l'entrée en service à partir de samedi du tramway de Mostaganem dont l'inauguration aura lieu lors de sa visite à cette wilaya. S'agissant des licences de taxis, M. Beldjoud a affirmé que les services du ministère ont reçu plusieurs demandes de différentes wilayas et s'apprêtent à prendre une décision définitive à cet effet. Le ministre a rappelé également que ses services "œuvrent actuellement à assurer toutes les co nditions de réussite" du transport dans le cadre du hadj et de la Omra ainsi que la prochaine saison estivale, soulignant que le programme relatif à ces occasions seront finalisés définitivement en mars prochain.