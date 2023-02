Le prix du gaz sur le marché européen a reculé vendredi sous le seuil de 50 euros le mégawattheure, près de sept fois moins qu'à son plus haut niveau enregistré il y a un an et demi.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, qui fait référence sur le marché européen, s'échangeait pour moins de 50 euros vendredi matin pour la première fois depuis septembre 2021. Selon des analystes, les prix du gaz ont baissé en raison des températures "anormalement élevées" qui limitent l'utilisation du chauffage et d'une compétition pour le gaz naturel liquide (GNL).