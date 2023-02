Les prix du pétrole ont enregistré vendredi une baisse sur les marchés mondiaux, impactés par la perspective de la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour lutter contre l'inflation.

Le Brent européen pour livraison en mars cédait 1,37% à 83,96 dollars dans les séances matinales et le WTI américain perdait 1,47% à 77,34 dollars. Les prix du pétrole ont perdu quelque 3% sur la semaine. Selon des experts, les marchés pétroliers sont plus nerveux à l'idée que la Fed pourrait remonter ses taux et détruire la demande dans les mois à venir.

D'autres spécialistes ont évoqué également le niveau des réserves commerciales américaines abondantes qui ont aussi pesé sur l'appétit du marché cette semaine.