Pour assurer la continuité du suivi psychologique, le personnel soignant a adapté ses méthodes. Si votre enfant consulte ou souhaite consulter, c'est possible en période de confinement.

Une pédopsychiatre d'un centre médico-psychologique pour enfants (CMP) situé dans le département 93, raconte ce qui a été mis en place pour les patients : chaque famille a été contactée par téléphone pour qu'elles soient informées de la continuité thérapeutique. Ensuite, "on a fait en sorte d'avoir un accueil téléphonique au service malgré le confinement. Et on continue d'honorer tous nos rendez-vous, tant que le patient le souhaite. Certains se font par téléphone, d'autres encore à l'hôpital", explique la médecin. Car même en période de Covid-19, les thérapies continuent coûte que coûte !

Quelle était la recommandation du gouvernement au sujet du suivi psy durant le confinement ? En deux mots : "continuez le suivi des patients, et... débrouillez-vous" souligne la médecin. Un autre psychiatre, Nicolas Meton, directeur d'une unité psychiatrique à Villejuif explique que la consigne du gouvernement est contradictoire : "on nous demande de renforcer l'activité du CMP, mais de limiter le passage au sein du CMP..." Chaque établissement a donc mis en place son système de suivi personnalisé. Du côté des moyens... A l'image des hôpitaux en général, "nous sommes mal équipés, nos ordinateurs ne permettent pas la téléconsultation", explique la psychiatre du 93. Mais les médecins continuent les rendez-vous via leurs téléphones portables.

Avec la plupart des adolescents, les consultations par téléphone fonctionnent bien. "Cela ne remplace pas un échange en direct, souligne la pédopsychiatre. Parfois l'échange est très court. Mais l'essentiel est qu'ils sachent que je suis là en cas de besoin." Par ailleurs, la psychiatre qui officie dans le 93 note que le confinement aide à la thérapie de certains adolescents qu'elle suit. "Nous vivons un moment commun qui permet de tisser quelque chose entre mes patients et moi. C'est une parenthèse et les sujets abordés sont différents de d'habitude." De fait, cela modifie l'évolution de la thérapie, mais elle reste confiante : les choses reprendront leur cours logique lorsque les consultations en direct seront de nouveau possible. Avec les enfants plus jeunes, par contre, téléphoner est moins évident, "une grosse partie de la thérapie consiste à jouer ensemble", note la médecin.

CERTAINS RENDEZ-VOUS PHYSIQUES MAINTENUS MALGRÉ TOUT ?

Alors pour ceux qui vivent des situations trop compliquées pour mettre le traitement en pause "on a d'office maintenu un rendez-vous hebdomadaire à l'hôpital". Un bureau est dédié à leur accueil : les soignants et enfants portent un masque, respectent les distances de sécurité et se lavent les mains au gel hydroalcoolique. Après chaque passage, le bureau est intégralement désinfecté par les soins du psychiatre. Les consignes ont changé quant à l'accompagnement : un seul parent est autorisé à venir avec l'enfant.

Pour les enfants autistes, accueillis à l'hôpital de jour, les prises en charge en groupe ont été interrompues mais certains sont toujours reçus sur place. Les parents ont reçu de nombreux guides d'activités élaborés par les médecins, des conseils pour organiser la journée avec les enfants qui restent à domicile et des fascicules d'explication pour informer l'enfant de la situation actuelle.

SI MON ENFANT N'EST PAS SUIVI, PUIS-JE LE FAIRE CONSULTER EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?

Mais le confinement n'est pas facile à vivre pour de nombreux enfants, même ceux qui n'avaient pas jusque là de besoins thérapeutiques. "Nous avons reçu des appels avec des demandes de nouveaux patients. Dans notre service ce n'était pas possible, mais il est important de rappeler à tous les parents dont l'enfant développerait des troubles psychiques que les urgences psychiatriques sont toujours ouvertes".Le psychiatre rattaché à l'hôpital de Villejuif explique même qu'il est normal d'en avoir besoin dans ce moment de stress intense. Et continuent de fonctionner normalement. Vous pouvez les contacter même si votre enfant ne présente pas un trouble "grave" de santé mentale. C'est tout aussi vrai pour les adultes.

Par ailleurs, de nombreux psychologues et psychiatres continuent leur activité via téléconsultation. Par exemple, le CMP de l'hôpital psychiatrique de Villejuif accueille de nouveaux patients, souligne un des soignants. Le confinement n'exclue en rien la possibilité d'entamer un traitement psychologique.