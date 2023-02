Les phobies et l'anxiété se traitent par psychothérapie. Des chercheurs ont montré que le cortisol, une hormone potentialise les effets de cette thérapie. Or il est plus élevé dans le corps le matin, ce qui plaide en faveur de séances matinales.

Quand faut-il prévoir les séances de psychothérapie ? Selon des chercheurs de l'université de Dallas aux Etats-Unis, il faudrait privilégier le matin, moment où le cortisol est au plus haut dans le corps. Cette hormone décuplerait en effet l'efficacité de la thérapie. Les chercheurs avaient montré dans leur précédente étude que le cortisol était naturellement à son niveau le plus haut le matin. Leur étude parue dans la revue Psychoneuroendocrinology s'est donc attelée à vérifier si ce moment était propice aux séances de psychothérapie.

DÉSAPPRENDRE LA PEUR

Pour cela, ils ont analysé les sessions de 24 personnes atteintes de troubles paniques et d'agoraphobie, une peur d'avoir peur. Celle-ci se traduit par une sensation de panique, de prise au piège et d'impuissance. Ces pathologies se soignent grâce à la thérapie d'exposition qui « éteint » progressivement la peur dans le cerveau. Les participants ont suivi une séance hebdomadaire pendant trois semaines, d'une durée moyenne de quarante minutes. Durant ces sessions, ils sont progressivement exposés à l'objet de leur peur par des photos, des mises en situation répétées, par exemple rester quelques minutes dans un ascenseur ou un lieu clos. Ce contact prolongé montre au patient l'infime probabilité que ses craintes se réalisent, ou qu'une catastrophe arrive. Son cerveau désapprend alors ses peurs initiales qui sont remplacées par une information correctrice. Lors des sessions, les chercheurs ont mesuré d'une part le taux de cortisol dans la salive, et d'autre part les symptômes de panique du patient, son évaluation personnelle de la menace, ainsi que ses comportements d'évitement. Résultat : après les séances de thérapie, tous les patients vont mieux, mais ceux qui ont bénéficié de séances matinales ont des symptômes moins sévères et moins d'évitements que les autres, particulièrement lorsque leur taux de cortisol est élevé.

Les scientifiques pensent que d'autres facteurs pourraient s'ajouter aux effets du cortisol, comme le rythme circadien, ou la quantité et la qualité de sommeil. Ils ajoutent que des études sur une plus large population seront nécessaires pour valider ces premières conclusions.