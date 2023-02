Anxiété, stress, phobie, manque de confiance en soi... autant de symptômes qui peuvent être vaincus par une psychothérapie. Mais pas facile de s'y retrouver dans la jungle psy. On vous aide à y voir plus clair !

Aujourd'hui, les ouvrages, les articles et les émissions sur la psychologie fleurissent. Une démocratisation qui a fait voler en éclat l'idée reçue : les psys, c'est pour les fous ! Reste que lorsque l'on entre dans cette galaxie, on s'y perd un peu... Il existerait entre 250 et 300 formes de psychothérapies, dont à peine une vingtaine clairement identifiées.

À chacun son psy

Pourquoi aller consulter ? Parce que l'on a une souffrance intime dont on ne parvient pas à se défaire. Étape suivante : le choix d'une psychothérapie. Certaines sont particulièrement indiquées pour soulager des souffrances spécifiques : ainsi les thérapies cognitives et comportementales, pour l'anxiété, le stress, les phobies... Mais choisir une psychothérapie se fait aussi selon sa personnalité et son ressenti. Vous êtes déconnectée de vos sensations et peu encline à vous plonger dans le passé ? Vous envisagerez peut-être une approche humaniste ou une thérapie psychocorporelle (hypnose, sophrologie...), associant le corps et l'esprit. Vous êtes à l'aise avec le langage verbal et souhaitez revisiter votre enfance ? Une approche psychanalytique semble plus appropriée.

Bonne nouvelle pour les indécises : "Par-delà les différents courants, la réussite d'une psychothérapie repose en grande partie sur la qualité de la relation thérapeutique", précise Jean-Luc Colia, psycho-praticien en sophrologie existentielle et vice-président de la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse. Attention ! Ce n'est pas parce que votre amie vous vante les mérites de son psy qu'il vous conviendra. Lors des premières séances, posez-vous les bonnes questions : ce psy est-il dans l'écoute et l'empathie ? Est-ce que je me sens en sécurité et à l'aise avec lui ? Faites confiance à votre petite voix intérieure. Et si le courant ne passe pas, ne vous découragez pas, trouver le bon psy prend parfois un peu de temps...

JE DÉPASSE LE SYNDROME DE L'IMPOSTEUR

Peut-être êtes-vous de celles qui pensent ne pas mériter les succès et les attribuent à des circonstances extérieures, comme la chance ou les relations ? De celles qui craignent que leur supposée imposture ne finisse par éclater au grand jour ? Vous pourriez être atteinte du syndrome de l'imposteur, qui touche également les femmes bardées de diplômes ! "Ces symptômes témoignent d'une faible estime de soi. Ils s'accompagnent d'anxiété, voire de honte", explique Rodolphe Oppenheimer, psychanalyste. Lors des séances, le psychothérapeute va vous ancrer dans la réalité des faits. Par exemple : vous affirmez que vous avez été nulle en réunion ? Il vous demandera de lui donner les preuves qui portent à croire que vous avez réussi et celles qui peuvent laisser estimer que vous avez tout raté... Vous travaillez aussi sur la gestion de la procrastination ainsi que sur l'affirmation de soi...

JE REBONDIS APRÈS UNE ÉPREUVE

Divorce, maladie grave, perte d'emploi... les événements de vie difficiles nous interpellent sur notre capacité de résilience, c'est-à-dire notre faculté à rebondir après une épreuve. Certes, nous ne sommes pas toutes à égalité sur ce plan. D'autant que, parfois, à la souffrance actuelle vient s'ajouter une souffrance du passé réveillée par la première. Par exemple, un divorce subi peut réactiver un sentiment d'abandon vécu dans l'enfance (parents trop peu présents... ). "La psychothérapie, en reliant le présent avec le passé, et en soignant les blessures de ce dernier, permet une mise à distance de l'événement douloureux", explique Martine Samama Levy, psycho- praticienne. Votre identité va s'en trouver renforcée et, tel un chêne, vous deviendrez ainsi capable de traverser des intempéries sans pour autant être déracinée...

JE ME DÉBARRASSE DE MES PHOBIES

Arachnophobie, claustrophobie... les phobies sont nombreuses. À l'extrême, elles entraînent un évitement qui peut être très handicapant et qui peut vous gâcher la vie. "Les thérapies cognitives et comportementales (TCC), qui s'appuient désormais sur la réalité virtuelle, offrent une immersion progressive dans la situation redoutée", expose Rodolphe Oppenheimer. La phobie des avions, par exemple.

"L'idée de vous retrouver dans un avion vous donne des sueurs froides ? Dotée d'un casque virtuel, vous entrez d'abord dans le couloir qui y mène, puis dans la cabine. On vous donne des outils pour mieux gérer votre stress (exercices de respiration...).

Au début, l'avion est vide, le sas ne se referme pas et vous êtes libre de quitter l'appareil... Au fil des séances, l'environnement se complexifie : les passagers sont plus nombreux, le sas se ferme... et à un moment donné, l'avion décolle !".

Je fais les bons choix amoureux

Marre de toujours attirer le même genre de partenaires, alors que vous pensez tout mettre en œuvre pour les éviter ? Pas si simple ! Car la rencontre amoureuse est avant tout téléguidée à notre insu par notre inconscient ! Vous pensiez choisir votre amoureux (amoureuse) alors qu'en réalité, vous reproduisez certains schémas de votre passé.

Exemple : enfant, vous avez été dévalorisée par votre père. "Vous jetterez votre dévolu sur un homme dans les yeux duquel vous vous sentez quelqu'un de bien, déclare Martine Samama Levy. Mais une fois encore, la relation va peu à peu se transformer et vous subirez de nouvelles dévalorisations." La psychothérapie vous permettra de faire le lien entre votre passé et votre présent, et de revisiter votre enfance sous l'angle de la relation œdipienne (triangulation père/mère/enfant).

JE ME LIBÈRE DE MES SOMATISATIONS

Lorsque nous ne parvenons pas à poser des mots sur notre souffrance psychique, notre corps peut alors s'exprimer à notre place. C'est un lumbago qui nous cloue sur place, un ventre douloureux... liste non exhaustive ! "Le lieu et le type de somatisation dépendront tout à la fois de vos zones de fragilité physiologiques (organes, dos, peau...) et de la nature de votre état émotionnel (colère, tristesse, honte...)", précise Martine Samama Levy. La psychothérapie vous aidera à poser les bonnes questions. Ces douleurs de dos me parlent-elles de cette situation ou de cette personne que je supporte quotidiennement ? En ai-je "plein le dos"? Elle permettra d'établir des liens entre votre vécu émotionnel et vos symptômes.

Une psychothérapie ça coûte combien?

Entre 50 et 100 € la séance suivant les psys et les régions (tarifs plus élevés en région parisienne qu'en province). Accompagnement gratuit dans certains centres hospitaliers et dans les centres médico-psychologiques (CMP).

À qui s'adresser ?

Un psychothérapeute

Il est formé à une ou plusieurs techniques de psychothérapie (comportementale, psychocorporelle...). L'usage du titre est réglementé depuis août 2009. Il est réservé aux psychologues cliniciens (titulaires d'un master 2 de psychologie clinique), aux médecins généralistes, aux médecins psychiatres ainsi qu'aux psychanalystes (thérapeutes qui s'appuient sur les théories analytiques). Les psychothérapeutes sont inscrits sur le registre des Agences régionales de santé (ARS).

Réseau des psychothérapeutes de France : www.reseaupsychotherapeutes

Un psychopraticien

Il est lui aussi formé à une ou plusieurs méthodes spécifiques. L'usage du titre n'est pour l'heure pas réglementé. C'est pourquoi la Fédération française de psychothérapie et psychanalyse (FF2P) se mobilise pour la reconnaissance de ce métier.

Annuaire des psychothérapeutes et psychopraticiens certifiés : www.ff2p.fr

Les grands courants en psychothérapie

Les approches analytiques

Elles s'appuient sur les mêmes concepts que la psychanalyse (libre association d'idées, exploration de l'inconscient au travers des rêves, des lapsus...), mais leur cadre est plus souple (thérapies moins longues, séances en face-à-face...).

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC)

Elles visent à modifier les comportements et cognitions (pensées) erronées.

Les psychothérapies humanistes et les thérapies psychocorporelles

Elles prennent en charge l'être dans sa globalité et visent à trouver en soi la force nécessaire à son accomplissement personnel. Exemples : hypnose ericksonienne, Gestalt-thérapie...

Les approches systémiques

Elles postulent que les difficultés sont liées à l'interaction entre l'individu et son environnement. Exemple : les thérapies familiales pour dénouer des conflits, des non-dits...