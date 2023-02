Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique : le CR Belouizdad et la JS Kabylie, tenteront de confirmer leur bon début, en recevant respectivement les Tunisiens de l'ES Tunis et les Marocains du WA Casablanca, dans deux derbies maghrébins alléchants, à l'occasion de la 2e journée, prévue vendredi et samedi.

Logé dans le groupe D, le Chabab, auteur d'une retentissante victoire lors de la 1re journée au Caire face aux Egyptiens du Zamalek (1-0), aura à cœur de rester sur la dynamique, et du coup s'emparer de la tête du classement.

Les coéquipiers de Chouaïb Keddad, qualifiés mardi aux 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie aux dépens du MC El-Eulma (3-2, a.p), devront faire face à une coriace équipe de Espérance, leader du championnat tunisien (Gr.A), et qui reste de surcroît sur une belle série de neuf matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.

A l'instar du CRB, le club tunisois a également démarré du bon pied, en s'imposant aux forceps à domicile face aux Soudanais d'Al-Merreikh (1-0), grâce à un but inscrit dans le temps addit ionnel par le défenseur international algérien Mohamed Amine Tougaï. L'autre match du groupe D, Al-Merreikh tentera de se racheter en recevant le Zamalek, qui a renoué avec la victoire lundi en battant Smouha (3-1), en championnat égyptien.

De son côté, la JS Kabylie, 15e au classement du championnat de Ligue 1 et premier relégable, espère reprendre confiance à travers cette compétition continentale, pour amorcer son sauvetage. Sous la houlette de l'entraîneur Miloud Hamdi, arrivé à la fin de la phase aller, la JSK est en train de relever la tête et réhabiliter son image, en témoigne le point précieux décroché lors de la 1re journée sur le terrain des Angolais de Petro Atlético (0-0). Les coéquipiers du capitaine Badreddine Souyad seront appelés à sortir le grand jeu pour battre le Wydad, où évolue le défenseur international algérien Hocine Benayada.

Enfin, les Angolais de Petro Atlético se déplaceront à Kinshasa (RD Congo) pour défier l'AS Vita Club, dans un match qui s'annonce indécis.