Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu mardi à Alger, l'ambassadrice des Etats Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec qui il a évoqué les relations bilatérales notamment dans le domaine agricole ainsi que les voies et moyens de les renforcer, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du secteur, les deux parties ont passé en revue "l'état des relations bilatérales dans divers domaines notamment l'agriculture ainsi que les voies et moyens de les renforcer.

Les entretiens ont également porté sur l'échange d'expertises dans les domaines d'intérêt commun et les opportunités de coopération en agriculture", précise la même source.

M. Henni a mis en avant les importantes mesures et facilitations disponibles dans le cadre de la nouvelle loi d'investissement ainsi que la stratégie adoptée par le Gouvernement pour le développement du secteur agricole, notamment "le développement de la production dans les filières stratégiques dont les céréales, les viandes, le lait, la production fourragère et d'autre produits pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire les importations", ajoute le communiqué.