Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont mis hors d'état de nuire deux individus spécialisés dans la fraude et l’escroquerie en matière d'immigration au Canada, a-t-on appris lundi auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Sur la base d’informations parvenues à l’escadron de recherche et d’intervention de la gendarmerie nationale d’Oran selon lesquelles "une agence dénommée +Emigration Algérie+ travaille illégalement et est spécialisée dans la formation professionnelle canadienne en Algérie, escroquant des citoyens et leur faisant miroiter des postes d’emploi au Canada contre des sommes très importantes en monnaie nationale", a indiqué à l’APS la chargée de presse, le capitaine Loucif Imane, précisant qu'une enquête a été ouverte .