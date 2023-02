Trois présumés auteurs d'un crime crapuleux commis à la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, il y a quelques jours, ont été arrêtés par la police, rapporte lundi un communiqué de la sûreté de wilaya.

L'enquête ouverte par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du service de la police judiciaire, suite à la découverte du corps sans vie d’un individu de sexe masculin, âgé d’environ 51 ans, gisant dans son domicile et portant des traces de violence, a abouti à l'identification et à l'interpellation de trois suspects, selon le document. Les trois mis en cause dans cette affaire sont âgés entre 23 et 40 ans, a précisé la même source qui a souligné que ces individus "ont avoué être les auteurs du crime".