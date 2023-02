Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur du Royaume de Suède en Algérie, Bjorn Haggmark, accompagné d’une délégation des laboratoires "Astra Zeneca", a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Suède, s'est déroulée au siège du ministère, en présence d’une délégation des laboratoires "Astra Zeneca", conduite par le président de la région MENA, Scander Rami, ajoute le communiqué.

"Elle a permis aux deux parties de passer en revue l’état d’avancement du partenariat, ainsi que les perspectives de développement des investissements et d’implémentation d’Astra Zeneca à travers la domiciliation de la production de médicaments innovants, à haute valeur ajoutée, utilisés dans les schémas thérapeutiques des cancers, des maladies hématologiques et du diabète, avec l’instauration d’un écosystème favorable à un transfert de technologie et un appui pour la recherche et développement", explique la même source.

"Les discu ssions ont également porté sur les voies et moyens à même de renforcer la coopération institutionnelle dans le domaine de l’industrie pharmaceutique à travers la signature d’un mémorandum d’entente entre les différents ministères et un jumelage entre les agences respectives des produits pharmaceutiques", note le communiqué.

"Les deux parties ont également convenu de soutenir et d’encourager les échanges et les contacts entre les opérateurs pharmaceutiques des deux pays pour leur permettre de s’enquérir des multiples opportunités d’affaire dans la production, la distribution, ainsi que dans l’exportation des produits pharmaceutiques, tant au niveau sous-régional que continental", conclut le communiqué.