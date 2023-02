La présidente de l'Association "El Amel" d'aide aux cancéreux, Hamida Kettab, a fait savoir que lors de la 6ème édition du Salon d'information sur le cancer (SICAN), organisé au Palais des expositions (Pins maritimes), 2.900 contrôles médicaux dans plusieurs spécialités et 850 analyses biologiques ont été effectués.

S'exprimant lors d'une cérémonie de distinction des personnels médical et paramédical, et des médias ayant participé à la 6ème édition du salon, organisée par le ministère de la Santé en coordination avec l'association "El Amel", Mme Kettab a précisé que cette édition avait été marquée par une forte affluence des professionnels de la santé et des citoyens, soulignant à cet effet que 850 analyses biologiques et 2.900 contrôles médicaux ont été effectués dans les spécialités concernées par la prise charge du cancer au niveau des établissements hospitalo-universitaires et de proximité.

De son côté, la sous-directrice de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamila Nadir, a estimé que cette édition était une occasion pour échanger les expertise s entre les professionnels de la santé, et mettre à profit la large couverture par les médias de cet évènement, pour renforcer les opérations de sensibilisation qui s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à réduire la prévalence de cette maladie.

La même responsable a, en outre, salué le rôle de la société civile dans la sensibilisation des citoyens au diagnostic précoce, d'autant plus que l'Etat a mobilisé tous les moyens nécessaires pour lutter contre cette maladie. Par ailleurs, l'infectiologue et ancien directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère, Pr. Ismail Mesbah, a indiqué que "depuis l'organisation de la 1ère édition de ce salon en 2016, nous ne nous attendions pas à un tel succès de l'édition de 2023, au regard des tabous qui entourent cette maladie", saluant à ce propos le rôle des professionnels du secteur et les campagnes de sensibilisation menées par les médias en la matière".

De son côté, Pr Boubnider, chef de service de sénologie au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) a souligné la nécessité de donner aux professionnels de la santé accompagnant les cancéreux le statut qu'ils méritent et de créer une Fédération nationale des centres nationaux de lutte anti-cancer pour garantir les soins à tous les malades".

Une vidéo a été projetée sur la 6 e édition du Salon de l'information sur le cancer (SICAN) au cours de cette rencontre où des professionnels de la santé, toutes spécialités confondues, qui assurent la prise en charge du cancer ont été honorés, avec à leur tête le professeur Kamel Bouzid, ancien chef du service d'oncologie au CPMC.

Le Pr Salah Eddine Bendib, spécialiste en imagerie médicale au CPMC a présenté un exposé sur le parcours du Pr Bouzid qu'il a qualifié d'"ami du malade" et qui, a-t-il dit, a procédé, aux côtés du Pr Messaoud Zitouni et des associations d'aide aux malades, au lancement du premier Plan national anti-cancer 2015/2019, avec l'appui des pouvoirs publics.