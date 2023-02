Les participants aux travaux des assises nationales sur la récupération et le traitement des eaux usées des villes et leur exploitation pour le développement durable, ont appelé mardi à Skikda tous les secteurs à utiliser les eaux usées traitées dans les opérations de la production.

Au cours de cette rencontre, tenue au Palais de la Culture Malek Chebel, les intervenants ont appelé les secteurs de l'Etat et les agriculteurs à la nécessité "d'utiliser les eaux usées des villes et leur traitement par le biais des stations d'épuration des eaux usées dans la production agricole et industrielle, ainsi que l'irrigation et le nettoiement des villes".

A cet effet, M. Ali Halimi, Président de l’association nationale de protection de l'environnement et de lutte contre la pollution, initiatrice de ces assises en coordination avec la Direction locale de l'environnement, a souligné que "des études et des statistiques établies par des experts ont montré qu’environ 1 milliard m3 d’eaux usées sont produites par les villes du pays". Le même intervenant a fait remarquer que "40% de ces eaux font l’objet de traitement, tandis que le reste est versé dans les cours d'eau sans traitement".

La même association œuvre pour l’organisation des campagnes de sensibilisation dans le but d’inciter les agriculteurs et le secteur industriel à utiliser les eaux usées traitées au lieu de les verser dans les oueds, a-t-il révélé, ajoutant que l'Etat a déployé de grands efforts pour réaliser les stations d'épuration sur le territoire national, dont le nombre a atteint actuellement environ 200 ouvrages hydrauliques de ce genre.

La rencontre s’est soldée par une série de recommandations portant sur la nécessité de renforcer les efforts liés au contrôle par les services spécialisés à l’instar des directions de l'Environnement et de la Santé afin de permettre d’identifier les types de pollutions enregistrés au niveau des cours d’eaux, en plus de fournir les ressources financières nécessaires pour assurer la continuité des travaux des stations d’épuration.

S'agissant de la wilaya de Skikda, le directeur de l'environnement, Taher Miloud, a affirmé que cette région dispose d'une station d'épuration située à Hammadi Krouma qui traite près de 40 % des eaux usées produites par la ville de Skikda et ses environs.

Dans la même wilaya, a-t-il relevé, une structure similaire est en cours de réali sation dans la commune de Filfila, qui contribuera, une fois entrée en exploitation, au traitement des eaux usées de cette région en plus d’une partie du chef -lieu de wilaya.