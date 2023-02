Les éléments de la brigade économique et financière de la Police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Mila ont saisi une somme de 23.000 DA en faux billets de 1.000 DA et arrêté quatre individus suspects, ont indiqué mardi les services de la sûreté de wilaya. Selon la même source, des citoyens ont déposé plainte pour escroquerie contre des vendeurs ambulants qui leur ont cédé des articles de literie non conformes aux normes, suite à quoi une enquête a été ouverte et a abouti à l’arrestation de quatre vendeurs ambulants, âgés entre 19 et 29 ans, roulant à bord de véhicules transportant des articles de literie qui constituent des dangers pour la santé des utilisateurs.

Le local dans lequel étaient fabriqués ces articles a été identifié et est implanté dans une ville des Hauts plateaux, a-t-on indiqué de même source, précisant que les autorités compétentes ont procédé à sa fermeture et les marchandises saisies ont été remises aux services de la Direction du commerce.

En outre, la fouille des véhicules a permis de mettre la main sur une somme de 23.000 DA en coupures de 1.000 DA soigneusement dissimulées sous le siège du conducteu r de l’un des véhicules.

L’expertise effectuée par les services bancaires a permis de confirmer qu’il s’agissait de faux billets.

Les faussaires procédaient à la multiplication de menus achats afin d’acquérir de la vraie monnaie, comme le confirme la découverte sur eux de la somme de 100.000 DA en pièces, a expliqué la même source.

La sûreté de wilaya a souligné que les accusés ont fait l’objet de procédures prévues par la loi et ont été présentés devant la justice près le tribunal de Mila.