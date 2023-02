Les services de police de la wilaya de Sidi Bel Abbes ont démantelé un réseau criminel international organisé composé de cinq individus et saisi une quantité de 70 kilogramme (kg) de kif traité, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée par la brigade mobile de la police judiciaire suite à l’exploitation d’informations faisant état d'un réseau criminel organisé s'adonnant au trafic international de stupéfiants, a indiqué la cellule d’information et de communication.

Un plan sécuritaire a été mis en place et permis l’arrestation des cinq individus avec la saisie de 70 kg de kif traité, a-t-on précisé. D’autre part, quatre véhicules et une moto de grosse cylindrée ont été saisis, en plus de deux paires de jumelles, dont une de vision nocturne, quatre fusils traditionnels et une somme de plus 120.000 DA provenant des revenus du trafic de drogue, a-t-on fait savoir. La même source a souligné que cette bande criminelle est spécialisée dans le trafic international de stupéfiants commercialisés à l’aide d'un véhicule motorisé, avec d étention d’armes à feu de seconde et huitième catégories et d’appareils sensibles sans autorisation, en plus de la mise en circulation d’un véhicule aux spécifications non conformes à l’origine et un autre véhicule à la plaque d’immatriculation non conforme à la carte d’enregistrement, faux et usage de faux dans des documents officiels.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, en coordination avec le parquet près le tribunal de Sidi Bel Abbes et celui d’une autre wilaya, les suspects ont été présentés au devant du parquet près le tribunal de Sidi Bel Abbes, a-t-on ajouté.